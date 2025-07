OM : Gros «chantier» sur le mercato, l'annonce de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De retour en Ligue des champions trois ans après sa dernière apparition, l’OM ne compte pas faire de la figuration. Roberto De Zerbi souhaite que se qualifier en C1 devienne une normalité pour le club marseillais et en ce sens, un des chantiers de la direction sportive est d’améliorer aussi bien son onze de départ que son effectif dans sa globalité.

Pour la première fois depuis l’exercice 2022-2023, l’OM va retrouver la Ligue des champions cette saison, son objectif affiché l’été dernier. Comme l’a confié Roberto De Zerbi dans un entretien accordé à L'Équipe, le but est d’y retourner chaque année et que cela devienne une normalité pour Marseille.

«Nous faisons tout pour que la qualification en Ligue des champions soit une normalité tous les ans» « Cela devrait être une chose normale si on considère la ville, le club, son public. Si tu considères les résultats des dernières années ce n'est pas si normal. Je crois qu'on a fait un Championnat superbe la saison dernière. Malheureusement, nous n'avons jamais réussi à rivaliser avec le PSG, mais en Europe personne n'a réussi à le faire. Aujourd'hui, quand je repense à la pré-saison de l'été dernier... Nous avions peu de joueurs, nous n'avions pas la structure club que Pablo et Medhi sont en train de reconstruire. Nous faisons tout pour que la qualification en Ligue des champions soit une normalité tous les ans. Ce n'est pas simple, parce qu'il y a Monaco, Lille, Lyon, Nice, Strasbourg cette année, Lens ou Brest avant. Mais c'est l'objectif. Cette année, l'objectif est de se qualifier pour la Ligue des champions, et de faire une bonne Ligue des champions », a déclaré Roberto De Zerbi.