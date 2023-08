OM : Feu vert, un double transfert est acté !

Pierrick Levallet

Le mercato ferme ses portes dans quelques heures, et l'OM devrait en profiter pour boucler un dernier deal. Isaak Touré devrait quitter le club phocéen pour signer au FC Lorient. Bamo Meïté devrait faire le chemin inverse et s'engager avec la formation olympienne. Les deux joueurs auraient d'ailleurs reçu le feu vert de leurs clubs respectifs pour finaliser la transaction.

S’étant massivement renforcé lors de ce mercato estival, l’OM en a également profité pour dégraisser son effectif. Pablo Longoria a bouclé les départs de Cengiz Ünder, Ruslan Malinovskyi, Jordan Amavi et Mattéo Guendouzi cet été. Mais alors que le marché des transferts ferme ses portes dans quelques heures, le club phocéen serait sur le point de boucler un autre deal.

L'OM va boucler les transferts de Touré et Meïté

En effet, Isaak Touré se rapprocherait de plus en plus de la sortie. En quête de temps de jeu, le défenseur central de 20 ans prendrait la direction du FC Lorient. L’OM devrait récupérer Bamo Meïté (21 ans) dans l’opération. L’issue du dossier serait d’ailleurs imminente !

Les deux joueurs ont eu le feu vert