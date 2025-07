OM - De Zerbi : La fin de son mariage est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l’OM il y a un an, Roberto De Zerbi va entamer sa deuxième saisons à Marseille. Et compte tenu du passif du technicien italien, mais également du club phocéen, c’est presqu’un exploit. C’est la raison pour laquelle Jennifer Mendelewitsch craint que le mariage prenne fin à l’issue de la saison prochaine.

Cela fait désormais un an que Roberto De Zerbi est sur le banc de l'OM, et malgré quelques incertitudes au sujet de son avenir, l'Italien va bel et bien repartir pour une deuxième saison, ce qui est presque un miracle compte tenu des dernières saisons à Marseille. Toutefois, Jennifer Mendelewitsch affiche concernant la possibilité que l'Italien s'engage vraiment sur le long terme à l'OM.

«Les mariages, de toute façon, ne durent jamais éternellement» « Cela va-t-il durer entre l’OM et De Zerbi ? Les mariages, de toute façon, ne durent jamais éternellement. En tout cas pas souvent. Mais moi je trouve que justement De Zerbi, c’est peut-être le bon match pour l’OM. Oui il fait une petite autocritique, mais quand il a signé on a nous expliqué qu’on partait sur un cycle de 3 ans, pour l’instant il fait sa 2ème année », rappelle-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant de poursuivre.