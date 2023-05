OM : C’est décidé, un joueur vend la mèche pour son transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Arrivé à l’OM l’été dernier, Jonathan Clauss connaît une saison particulière, enchaînant les bonnes prestations durant ses premiers mois dans la cité phocéenne avant de se montrer davantage en difficulté. De quoi semer le trouble sur son avenir, d’autant que Pablo Longoria ne fermerait pas la porte à son transfert. Néanmoins, l’ancien joueur du RC Lens a bien l’intention de rester.

Si ses prestations convaincantes avaient rapidement emballé les supporters de l’OM, Jonathan Clauss se montre plus en difficulté depuis un certain temps, au point de s’interroger sur son avenir en Provence. En effet, L’Equipe révélait il y a peu que l’ancien du RC Lens, arrivé l’été dernier, serait à l’écoute des offres sur le mercato. Une position qui ne dérangerait pas l’OM, prêt à discuter en cas de proposition intéressante. Cependant, le principal intéressé l’assure, son transfert n’est pas d’actualité.

OM : Il scelle déjà son mercato avec une annonce tonitruante https://t.co/rP0Lll2o3I pic.twitter.com/m1nogWvSKm — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« Évidemment que je me vois rester là encore quelques années »

« Je pense sincèrement avoir franchi un cap , a confié Jonathan Clauss ce jeudi en conférence de presse, relayé par RMC . J'ai fait pas mal de matchs cette saison. Je n'étais pas spécialement préparé physiquement et mentalement à le faire, mais on apprend vite. Je m'en suis sorti indemne entre guillemets. Je sais ce qu'il me reste à faire pour enchaîner l'année prochaine ces performances et ces matchs. Cela met le doigt sur les choses à améliorer dans certains domaines, que ce soit le football et en dehors du football, pour tenir la distance, grandir encore plus vite. Pour la suite, évidemment que je me vois rester là encore quelques années, j'aimerais bien, c'est toujours un honneur de jouer à Marseille. »

« Je n’ai pas envie de partir cet été »