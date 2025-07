OM - 10M€ : Bennacer a tranché pour son transfert !

Alexis Brunet

Après un passage de six mois à l’OM, Ismaël Bennacer est reparti du côté de l’AC Milan. Toutefois, le club phocéen tenterait de le faire revenir et des négociations existent donc entre les deux formations. Pablo Longoria a un espoir dans ce dossier, d’autant plus que le milieu de terrain aurait refusé de partir en Arabie saoudite, alors qu’Al-Ittihad aurait offert 10M€ pour lui.

L’été dernier, l’OM avait frappé fort en renforçant son milieu de terrain avec des joueurs d’expérience. Pablo Longoria avait ainsi mis la main sur Pierre-Emile Hojbjerg, mais également Adrien Rabiot. Ces derniers sont par la suite devenus des valeurs sûres de l’effectif de Roberto De Zerbi et vont aider beaucoup le club phocéen pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’OM avait également fait venir Bennacer En plus d’Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg l’été dernier, l’OM avait également mis la main sur un autre milieu de terrain expérimenté, mais lors du mercato hivernal. En délicatesse à l’AC Milan, Ismaël Bennacer avait rejoint Marseille sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat. Pablo Longoria avait finalement décidé de ne pas la lever, mais des discussions pour l’Algérien seraient toujours en cours entre les deux formations.