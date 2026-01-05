OL : La discussion secrète... avec Carlo Ancelotti !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid, Endrick a été présenté ce lundi comme nouveau joueur de l’OL. L’attaquant âgé de 19 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre Lyon, chose dont il a discuté avec Carlo Ancelotti, son ancien entraîneur et actuel sélectionneur du Brésil.

Ce lundi après-midi, Endrick était en conférence de presse à l’occasion de sa présentation en tant que nouveau joueur de l’OL. L’attaquant âgé de 19 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid avec comme objectif d’avoir plus de temps de jeu, lui qui n’a joué que 11 minutes depuis le but de l’exercice 2025-2026. Avant de faire son choix, l’international brésilien (14 sélections) a révélé en avoir parlé avec Carlo Ancelotti.

« Ancelotti m'a donné des instructions sur ce que je pouvais faire » « Oui, j'en ai parlé à Carlo, il m'a donné des instructions sur ce que je pouvais faire, ce que je devais faire pour m'améliorer et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, j'ai aussi voulu suivre ses conseils. Ses conseils étaient vraiment de partir (du Real Madrid), de jouer, de développer mon football, là où je pouvais jouer, où je pouvais être heureux. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. Cette décision est la mienne, mais bien sûr, il y a eu un peu de Carlo, parce qu'il est un grand entraîneur, j'ai travaillé avec lui, je me suis très bien développé avec lui », a déclaré Endrick, dans des propos relayés par L'Equipe.