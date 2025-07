Officiel : Nouveau transfert annoncé à l'OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’été dernier en provenance d’Auxerre, Alexi Koum évoluera en National la saison prochaine. Valenciennes vient d’officialiser l’arrivée du latéral gauche âgé de 19 ans en prêt jusqu'à la fin de la saison. Il avait fait une apparition en Ligue 1 cette saison avec l’OM, face à l’ASSE le 8 décembre dernier.

Alexi Koum avait fait une apparition en Ligue 1 avec l’ OM la saison dernière, le 8 décembre sur la pelouse de l’ ASSE (0-2). « Alexi est un latéral gauche qui depuis un an s’entraîne avec le groupe professionnel de l’OM. Le projet VA et nos précédents succès sur des prêts nous permettent d’attirer ce type de joueurs à fort potentiel. Nous sommes contents de l’aider à poursuivre son développement », a déclaré Mathieu Frison , coordinateur sportif de Valenciennes , dans le communiqué publié par le club.

« J’ai envie de prendre du temps de jeu et de montrer des choses au VAFC »

Alexi Koum a lui aussi pris la parole et expliqué les raisons de ce choix : « J’ai rejoint le VAFC car le projet présenté par le club et l’arrivée du coach Stéphane Moulin m’ont convaincu. Je m’attends à beaucoup d’adversité en National qui est un championnat relevé. La puissance et l’envie font partie de mes qualités. J’ai envie de prendre du temps de jeu et de montrer des choses au VAFC. »