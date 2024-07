Officiel : Le PSG annonce un départ !

Alexis Brunet

D’abord joueur, puis adjoint et enfin entraîneur des U19, Zoumana Camara aura occupé bon nombre de postes au PSG. Mais après 17 ans à Paris, l’ancien défenseur central a décidé de voguer vers de nouveaux horizons. Ce mercredi soir, le club de la capitale a officialisé le départ du joueur passé également par l’ASSE. Ce dernier a pour intention d’entrainer une équipe professionnelle dorénavant.

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de quitter Paris. L’attaquant a choisi de rejoindre le Real Madrid, qui a plusieurs fois tenté de l’attirer par le passé, notamment en 2022. Mais le champion du monde n’est pas la seule figure parisienne a quitté le club de la capitale cet été.

𝑴𝒆𝒓𝒄𝒊 𝑷𝒂𝒑𝒖𝒔 ! 👏



Le Paris Saint-Germain tient à exprimer sa très grande reconnaissance envers Zoumana Camara après 17 années passées au service du Club.



D'abord joueur expérimenté et respecté, il a ensuite été un entraîneur adjoint précieux pour notre équipe première,… pic.twitter.com/PjD9sSxZcN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 10, 2024

Le PSG officialise le départ de Zoumana Camara

Zoumana Camara lui aussi quitte le PSG. L’ancien défenseur central sera resté 17 ans à Paris, le temps d’y occuper le poste de joueur, adjoint et entraîneur des U19. Par le biais d’un message publié sur son compte X, le club de la capitale a dit au revoir à l’un de ses plus fidèles soldats. « Le Paris Saint-Germain tient à exprimer sa très grande reconnaissance envers Zoumana Camara après 17 années passées au service du club. D’abord joueur expérimenté et respecté, il a ensuite été un entraîneur adjoint précieux pour notre équipe première, avant d’être désigné entraîneur principal de notre équipe U19. Le club lui souhaite le meilleur dans ses futurs projets. »

« J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club »

Dernièrement, Zoumana Camara avait vendu la mèche concernant son départ du PSG, en postant également un très beau message sur ses réseaux sociaux. « Chers supporters, amis et membres de la famille PSG. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. J’ai grandi avec lui, partageant joies et peines, et c’est ici que j’ai appris le métier d’entraîneur. Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le club. Du premier président qui m’a fait venir, Alain Cayzac avec Colony Capital, jusqu’à QSI et Nasser Al-Khelaïfi qui ont fait grandir le club, merci de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette aventure exceptionnelle. » Après avoir entraîné une équipe de jeunes, Camara souhaite maintenant prendre en main une formation professionnelle, en Ligue 1 ou Ligue 2.