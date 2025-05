Officiel : Il annonce son transfert à l’OM en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur du Stade Rennais samedi (4-2), l’OM a officiellement validé sa place de dauphin du PSG. L’occasion de se tourner vers le mercato avec un premier dossier qui est bouclé. Neal Maupay a effectivement confirmé en zone mixte que son option d’achat allait être levée par l’OM.

En toute fin de mercato estival, l'OM avait du accélérer pour le recrutement d'un attaquant avec la grave blessure de Faris Moumbagna. Dans cette optique, Neal Maupay a débarqué sous la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat estimée à 4M€. Une option d'achat qui sera levée dans les prochaines heures du propre aveu du joueur.

Maupay confirme son transfert définitif

« Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contraintes. Il faut demander aux personnes concernées, mais en tout cas, moi, je suis très heureux ici, et si tout va bien, je serai à Marseille dans les prochains jours », révèle-t-il en zone mixte après la victoire contre Rennes (4-2), avant d’en rajouter une couche.

«Je serai à Marseille dans les prochains jours»

« C'était magnifique de partager ce moment avec tous les supporters marseillais, même s’il manquait les Winners. Pouvoir être sur le terrain avec nos familles, nos proches, ce sont des moments exceptionnels, des moments rares. Et ce sont des souvenirs qu’on aura pour toujours. Donc ça fait super plaisir et on est tous très contents », ajoute Neal Maupay.