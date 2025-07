Nouvelle recrue à l'OM : De Zerbi valide !

Axel Cornic

Après Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille aimerait boucler une nouvelle arrivée avec un milieu ou latéral droit. Et la piste la plus chaude mènerait à Timothy Weah, ancien du Paris Saint-Germain et du LOSC, qui ne rentrerait plus dans les plans d’Igor Tudor à la Juventus.

Si Amir Murillo a réalisé des belles choses cette saison, à Marseille on aimerait renforcer le poste de latéral droit. Et deux pistes sont déjà annoncées en Serie A, avec Jackson Tchatchoua de l’Hellas Verona, mais surtout Timothy Weah, qui ne connaît que trop bien la Ligue 1 et qui aimerait beaucoup rejoindre l’OM.

De Zerbi veut Weah à l’OM D’après les informations de TMW, l’international américain aurait refusé l’offre de Nottingham pour justement accepter celle de l’OM, où il pourra compter sur un soutien de taille. Car c’est vraisemblablement Roberto De Zerbi qui aurait réclamé le transfert du joueur de la Juventus, qui pourrait coûter près de 15M€.