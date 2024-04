Mourinho à l’OM, c’est possible !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de saison, Jean-Louis Gasset devrait quitter l’OM puisque son contrat arrive à échéance. Pour le remplacer, plusieurs pistes circulent, et la folle idée d’une arrivée de José Mourinho a même circulé. Une piste qui semble impossible, mais les récents propos du Portugais peuvent permettre d’entretenir le rêve des Marseillais.

Arrivé en février dernier sur le banc de l'OM, Jean-Louis Gasset devrait partir en fin de saison. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent, y compris celui de José Mourinho, libre depuis son départ de l'AS Roma. Ce dernier dévoile d'ailleurs le projet qui pourrait lui plaire, et cela pourrait correspondre au club phocéen.

Mourinho pose ses conditions

« Mon travail est d'essayer de transformer les clubs en clubs faits pour gagner, ou pour atteindre des objectifs. (...) Je veux être celui qui travaille avec l'équipe, m'axer sur le développement des joueurs, sur la préparation des matchs. Malheureusement, j’ai eu des situations où je devais être bien plus que cela. Quand vous êtes bien plus que cela, vous n’êtes pas un aussi bon entraîneur que vous pourriez l’être », lance le Special One dans les colonnes du Telegraph , avant de poursuivre.

L’OM peut y croire