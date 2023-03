Messi : Un club mythique lui met la pression, le PSG contre-attaque

Thomas Bourseau

Lionel Messi aurait à cœur de poursuivre sa carrière en Europe malgré l’intérêt croissant de la MLS à son égard. Le PSG préparerait une nouvelle offre contractuelle lorsque le FC Barcelone imaginerait un montage financier afin de le rapatrier.

Depuis l’élimination prématurée du PSG en Ligue des champions le 8 mars dernier, ça gronde encore plus fort chez les observateurs et les supporters du Paris Saint-Germain concernant le dossier Lionel Messi. Sur RMC , Jérôme Rothen et Daniel Riolo ont affirmé qu’il ne fallait absolument pas prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Messi.

Le PSG prévoirait de dégainer une nouvelle offre pour Messi

Pour autant, le10sport.com vous confiait le 18 février dernier que les dirigeants du PSG discutaient alors déjà avec le clan Messi d’une potentielle prolongation de contrat. SPORT dévoile ce lundi que le Paris Saint-Germain aurait déjà dégainé une offre contractuelle au clan Lionel Messi et il se pourrait qu’une deuxième proposition salariale soit soumise à Messi et à son entourage.

Lionel Messi toujours attendu au Barça, un plan se dessine