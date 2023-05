Messi - PSG : Un projet béton pour lui faire changer d’avis ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Au FC Barcelone, la situation ne semble pas être idyllique pour rapatrier l’Argentin. A l’Inter Miami, on prépare du lourd avec une projection sur le Mondial 2026 pour le champion du monde.

Lionel Messi dispose d’un contrat courant jusqu’au 30 juin prochain au PSG. Pour autant, l’Argentin aurait à cœur de poursuivre en Europe et ce, bien que l ’AFP ait annoncé mardi matin que l’affaire serait conclue entre le clan Messi et l’Arabie saoudite pour qu’il vienne évoluer dans l’élite du football saoudien la saison prochaine. Son père Jorge Messi a démenti sur son compte Instagram une telle avancée en insistant sur le fait qu’une décision finale ne sera prise qu’en fin de saison. « Il aimerait offrir un peu plus en Europe. Peut-être établir d'autres records dans les compétitions nationales et européennes ». Voici une partie du discours tenu par David Ornstein pour Sky Sports.

Barcelone ? C’est compliqué

Le journaliste de The Athletic a par la suite expliqué que l’option FC Barcelone serait délicate en raison des enjeux financiers d’une telle opération pour le Barça . De quoi permettre à l’Arabie saoudite de devenir un candidat crédible pour Lionel Messi . « Mais c'est compliqué parce qu'il ne va pas prolonger cette option au PSG et que le seul lien pour le signer a été Barcelone. Ils vont avoir des difficultés financières à cause de leur situation. C'est pourquoi l'Arabie saoudite est entrée en jeu. D'après ce que nous avons entendu, ce n'est pas signé, scellé, livré et son père, d'après ce que je sais, a raison sur ce point ».

Surprise au PSG, il veut claquer la porte https://t.co/EuSXVd7nfC pic.twitter.com/MhMs1hdj5k — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Un projet à l’Inter Miami en marge du Mondial 2026 ?