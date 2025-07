Messi en Arabie saoudite : Une star l'attend !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Arabie saoudite pour Lionel Messi après avoir silonné les routes du pays de l'Oncle Sam avec l'Inter Miami ? Al-Ahli émettrait le souhait de recruter l'Argentin en fin de contrat en décembre prochain. Et ce n'est pas Riyad Mahrez qui s'opposerait à sa venue en Saudi Pro League, bien au contraire.

Messi en fin de contrat à l'Inter Miami, Mahrez l'interpelle

Ayant soufflé sa 38ème bougie le 24 juin dernier, Lionel Messi voit son contrat prendre fin le 31 décembre prochain. The Athletic a confié cette semaine que la tendance est à une prolongation au vu des positions adoptées par la direction de l'Inter Miami et le clan Messi. Toutefois, la Saudi Pro League lui déroulerait le tapis rouge et plus précisément le vainqueur de la Ligue des champions asiatique : Al-Ahli.