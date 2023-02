Mercenaire, argent… Il lâche ses vérités après son transfert de l’ASSE

Thibault Morlain

Aujourd’hui à Chelsea, Wesley Fofana s’est révélé à l’ASSE. En seulement quelques mois avec les Verts, le défenseur central a impressionné tout le monde. De quoi lui ouvrir les portes de la Premier League, rejoignant Leicester en 2020. Un transfert qui lui a toutefois valu certaines critiques. Accusé d’avoir cédé à l’appel de l’argent, Fofana a livré sa version.

Formé à l’ASSE, Wesley Fofana n’aura joué qu’une saison complète avec les Verts. Mais quelle saison… Auteur de performances très solides malgré son jeu âge, le défenseur central français se fait remarquer. En Premier League, Leicester tombe sous son charme. C’est ainsi qu’à l’été 2020, les Foxes sortent le chéquier et dépensent près de 35M€ pour recruter Fofana à l’ASSE.

« Tu peux mettre tout le monde à l’abri »

Wesley Fofana débarque ainsi en Premier League et forcément, cela est accompagné d’un gros salaire. A l’occasion d’un entretien accordé à Vista , le désormais joueur de Chelsea explique à ce sujet : « Leicester arrive après cette finale contre le PSG. Je suis encore un petit jeune. C’était pas le moment, je ne m’y attendais pas. Une offre arrive sur la table, c’est un club anglais, y a un bon projet et financièrement tu vois que ça y est, on va dire qu’il n’y a plus de problème. A Saint-Etienne, je gagnais bien ma vie, faut pas s’mentir. Mais à Leicester tu rentres dans une dimension, où tu investis, tu peux acheter des maisons pour ta famille, tu peux mettre tout le monde à l’abri. Tout le monde c’est vraiment tout le monde : ma famille proche, mes amis, ceux qui sont là depuis le début, qui m’ont aidé : le taf il est fait, reposez vous maintenant, moi je prends tout sur mon dos ».

« Faut pas dire mercenaire »