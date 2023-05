Mercato : Viré du PSG, il va faire son grand retour

Benjamin Labrousse

Après une année et demie à la tête du PSG, Mauricio Pochettino prenait la porte l'été dernier, fragilisé par l'élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid en huitièmes de finale. Sans club depuis son licenciement, l’Argentin est proche de retrouver un poste, puisqu'il devrait rapidement s’engager avec Chelsea.

Victorieux d’Ajaccio ce samedi au Parc des Princes (5-0), le PSG se rapproche d’un nouveau titre de champion de France. Depuis son passage sous pavillon qatari en 2011, le club de la capitale s’est accoutumé à remporter le titre national chaque saison, bien que les titres récents de l’AS Monaco (2017), et du LOSC (2021) aient prouvé que rien n’était joué d’avance. Ainsi, malgré la saison compliquée du club parisien, cette possible acquisition du 11ème titre de champion de France du club pourrait permettre au PSG et à son entraîneur Christophe Galtier de souffler.

Chelsea, un grand d’Europe en grande difficulté

Autre géant d’Europe en grande difficulté cette saison, Chelsea connaît une période trouble. Mais à contrario du PSG, les Blues sont bien loin de remporter un quelconque titre cette année. Distancé de la zone de qualification en Coupe d’Europe, le club londonien va chercher à repartir de l’avant.

Mauricio Pochettino va s’engager avec Chelsea