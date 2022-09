Foot - Mercato

Mercato : Une vérité éclate dans le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 28 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Estimant ne plus vraiment avoir de temps à perdre pour atteindre ses objectifs sportifs, Cristiano Ronaldo aurait pu changer de clubs une deuxième fois en l’espace d’un an cet été, en vain. Recalé de toutes parts sur le marché, le Portugais aurait déjà connu ce sentiment il y a un avec Manchester City.

Se trouvant au crépuscule de sa carrière, bien qu’il ait révélé par le passé vouloir évoluer au plus haut niveau jusqu’à ses 40 ans, Cristiano Ronaldo (37 ans) est pressé d’atteindre les derniers objectifs qu’il s’est fixé. C’est la raison pour laquelle, lorsque le quintuple Ballon d’or ne ressent plus que le club dans lequel il évolue se trouve en adéquation avec ses attentes sportives, il décide d’en changer.

Comme en 2021, Ronaldo a tenté de bouger cet été

Ce fut le cas lors du dernier mercato estival. Alors que Manchester United n’était pas parvenu à décrocher son ticket pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo avait réclamé son départ à son agent Jorge Mendes qui a bataillé jusqu’au bout du mercato estival, en vain. Et ce n'était pourtant pas faute d'avoir essayé à Chelsea, au Bayern Munich, au PSG ou encore au Napoli et au Milan AC...

Cristiano Ronaldo n’était en réalité jamais proche de Manchester City

Et en 2021, ce fut également le cas. Ne souhaitant plus poursuivre à la Juventus qui avait notamment échoué dans sa quête du Scudetto, Cristiano Ronaldo avait plié bagage pour Manchester United en fin de mercato alors qu’il était question d’une arrivée à Manchester City. D’après les informations divulguées par Fabrizio Romano pour Caught Offside, les Skyblues n’auraient jamais été réellement proches d’accueillir l’icône des Red Devils. La Juventus voulait ce transfert, mais City n’aurait jamais été unanime pour le boucler. De plus, des problèmes entre son agent Jorge Mendes et Manchester City n’auraient pas facilité le bon déroulement de l’opération.