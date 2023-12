Mercato : Une star rejoint Messi, elle explique son choix

Cet été, Lionel Messi a quitté l'Europe. En fin de contrat avec le PSG, l'Argentin a signé à l'Inter Miami et a très vite été rejoint par d'autres anciennes stars du FC Barcelone. Après Jordi Alba et Sergio Busquets, c'est Luis Suarez qui a débarqué en MLS. Et le buteur de 36 ans n'a pas manqué d'expliquer son choix.

En fin de contrat avec le PSG cet été, Lionel Messi n’a pas été prolongé. Comme Cristiano Ronaldo, l’Argentin a alors quitté l’Europe mais pas pour signer en Arabie Saoudite. Le champion du monde 2022 a rejoint l’Inter Miami. Et très vite, Jordi Alba et Sergio Busquets ont également fait leur arrivée en MLS. Et ces dernières heures, une autre ancienne star du FC Barcelone a débarqué dans le club américain.

I’m very happy and excited to take on this new challenge with Inter Miami. I’m ready to work to make the dream of winning more titles with this great Club a reality. 🗣️ - @LuisSuarez9 pic.twitter.com/T6Ya7MJrXL