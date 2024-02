Mercato : Une légende a recalé l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. L'OM a annoncé, ce mardi, l'arrivée de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso. Quelques minutes après la signature de son contrat, le technicien a été présenté à la presse. Un choix qui est loin de faire l'unanimité. Certains auraient misé sur Jean-Pierre Papin, mais ce dernier aurait refusé.

Aussitôt engagé, aussitôt présenté. Ce mardi, Jean-Louis Gasset a été intronisé au poste d'entraîneur de l'OM en lieu et place de Gennaro Gattuso. L'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a accepté cette aventure, qui devrait s'étirer jusqu'à la fin de la saison.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Longoria justifie l'arrivée de Gasset

Lors de la conférence de presse de présentation, Pablo Longoria a justifié ce choix. « On l'a pris pour changer la dynamique de l'équipe. Il fallait de l'expérience et la connaissance du championnat. Il fallait un changement de mentalité et dans les têtes pour transformer un groupe de personnes jouant ensemble en équipe » a confié le président de l'OM.

Papin, c'est non !

Moqué en raison de son âge avancé, Gasset va devoir convaincre, alors que certains supporters espéraient l'arrivée de Jean-Pierre Papin. Mais selon les informations du journaliste Thibaud Vézirian, la légende de l'OM, actuel coach de la réserve, ne souhaitait pas remplacer Gennaro Gattuso sur le banc.