Mercato : Une attaque de folie est annoncée à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif cet été, l’OM vient notamment de boucler l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait donc son grand retour, un an seulement après avoir rejoint l’Arabie Saoudite. Un renfort de poids pour les Marseillais qui vont pouvoir s’appuyer sur un secteur offensif très intéressant sur le papier.

Bien décidé à renforcer son secteur offensif en vue de son retour en Ligue des champions, l'OM a déjà frappé fort en rapatriant Pierre-Emerick Aubameyang, un an après son départ en Arabie Saoudite. Le Gabonais (36 ans) possède l'avantage de pouvoir suppléer ou bien accompagner Amine Gouiri sur le front de l'attaque marseillaise. Sans oublier Mason Greenwood dans son rôle d'ailier droit. Un trio offensif qui fait déjà saliver le journaliste Laurent Hess.

Aubameyang, le «joli coup» de l'OM ? « A 36 ans, Aubameyang n’incarne pas l’avenir de l’OM, c’est évident, mais c’est un joli coup que réalise le club phocéen en le faisant revenir. L’attaquant n’a pas pu perdre ses qualités en un an passé en Arabie saoudite, et ses états de service à Marseille en 2023-24 parlent pour lui. Comment ne pas se réjouir de son retour quand on supporte l’OM ? C’est un vrai renfort, en plus il était libre », a confié le journaliste de But Football Club.