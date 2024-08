Mercato : Un transfert surprise pour un taulier du vestiaire ?

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, on préparerait toujours le départ de Danilo, devenu au fil des années un homme fort du vestiaire et de la vie de groupe à Paris. A un an de la fin de son contrat, le Portugais de 32 ans est pressenti pour effectuer son grand retour à Porto. Cependant, les offres exotiques pourraient rebattre les cartes.

A l’été 2020, Danilo Pereira (32 ans) avait débarqué du FC Porto sous la forme d’un prêt. L’expérimenté milieu défensif portugais, de par son leadership et sa polyvalence lui permettant d’également occuper la position de défenseur central, ont fait de lui une voix qui porte au sein du vestiaire du PSG. Thomas Tuchel l’a beaucoup utilisé avant son éviction, il en a été de même de ses successeurs.

Mbappé menace le PSG, une révélation tombe avec le boss ! https://t.co/oWBAtPAxVG pic.twitter.com/j2UTpgWjgp — le10sport (@le10sport) August 21, 2024

Un retour à Porto pour Danilo Pereira ?

Cependant, une saison passée sur le banc de touche du PSG a suffi pour que Luis Enrique le fasse passer de cadre du groupe à indésirable. L’entraîneur espagnol a d’autres desseins pour le Paris Saint-Germain et Danilo Pereira n’entrerait pas dans ses plans. Ces derniers temps, l’international portugais semble être amené à retrouver le FC Porto, club dans lequel il a passé le plus de temps dans sa carrière (5 saisons).

Le feuilleton Danilo relancé par des clubs exotiques ?

L’Équipe confirme la tendance concernant l’intérêt du FC Porto au sujet d’un retour du natif de Bissau à un an de l’expiration de son contrat au PSG. Néanmoins, le quotidien sportif ouvre le champ des possibles dans ce dossier. Tout ne serait pas encore bouclé entre le FC Porto et le Paris Saint-Germain pour Danilo Pereira. Et en parallèle, des propositions de clubs exotiques auraient été formulées, relançant totalement cette opération.