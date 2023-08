Mercato : Un transfert se confirme, le PSG fait-il le bon choix ?

La rédaction

Bradley Barcola met le feu à cette fin de mercato. Un temps annoncé à Manchester City, le jeune attaquant français de 20 ans ne rejoindra finalement pas l’équipe de Pep Guardiola qui a récemment recruté Jeremy Doku. Direction le PSG pour Barcola ? C’est du moins son souhait comme le10sport.com vous l’a révélé, et une opération avec Hugo Ekitike est à l’étude. Selon vous, le PSG fait-il le bon choix ? C’est le sondage du jour !

Du haut de ses 20 ans, Bradley Barcola peut se vanter d’avoir eu deux coachs d’expérience à ses pieds cet été. En effet, ces dernières semaines, il a été question d’un intérêt de Manchester City. Finalement, c’est sur Jeremy Doku que le club dont Pep Guardiola est le coach, a jeté son dévolu. Quel avenir pour Bradley Barcola ? Le PSG a dégainé trois offres et l’international français espoir veut rejoindre le Paris Saint-Germain comme révélé le 31 juillet dernier par le10sport.com.

Discussions pour un échange avec Ekitike pour Barcola ?

Ce vendredi, le10sport.com vous a confié que le PSG prévoirait de revenir à la charge auprès de la direction de l’OL pour parvenir à un accord sur le transfert de la pépite française. Le PSG avait transmis une liste de joueurs à l’OL et Hugo Ekitike a été le seul profil à attirer l’attention de l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, le club rhodanien semble avoir été trop long à la détente puisque le clan Ekitike privilégie à présent un départ à l’étranger.

EXCLU - Mercato : 35M€, Ekitike, Barcola… Un deal uniquement financier entre le PSG et l’OL ? https://t.co/rcbRHwULI9 pic.twitter.com/cMcHOpN1xI — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

Le PSG ne lâche rien pour Barcola