Foot-Mercato

Mercato : Jérémy Ménez vers... la Serie B !

Publié le 14 juin 2020 à 14h27 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2020 à 14h28

À la recherche d’un nouveau challenge, Jérémy Ménez va s’engager dans les prochains jours avec Reggina, club italien de Serie B.

Malgré une bonne saison avec le Paris FC (19 matchs joués pour 5 buts et 4 passes décisives) et une relégation évitée, Jeremy Menez a vu le club parisien ne pas prolonger son contrat. L’ancien joueur du PSG n’a pas attendu longtemps pour trouver un nouveau point de chute. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Jérémy Ménez va s’engager avec Reggina, club de Serie B, la deuxième division italienne. Il signera pour un contrat d’un an avec le club qui vient de monter en Serie B.