Mercato : Un plan démoniaque est annoncé pour le prochain transfert du PSG

Célèbre agent de joueurs, Jorge Mendes pourrait poser sa patte sur le mercato du PSG. Le Portugais est aux manettes de plusieurs dossiers, notamment celui de Joao Neves. Le milieu de terrain de Benfica devrait s'engager avec le club parisien sur les conseils de Jorge Mendes, qui touchera, par la même occasion, une jolie somme.

La prochaine recrue du PSG pourrait se nommer Joao Neves. Le milieu de terrain du Benfica aurait donné son accord pour rejoindre le club de la capitale, qui doit désormais s’entendre avec ses homologues portugais. Mais selon les informations de Romain Molina, ce deal Joao Neves n’est rien d'autre qu’un petit arrangement avec un certain Jorge Mendes.

Mercato - PSG : Un accord est proche pour ce transfert à 58M€ ! https://t.co/MymyHlsy2W pic.twitter.com/IeeykdCqTt — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Petit arrangement entre amis ?

Comme indiqué par le journaliste, l’ancien représentant de Cristiano Ronaldo ferait sa petite tambouille en coulisses afin de satisfaire l’ensemble de ses alliés et, surtout, pour se remplir les poches.

Le plan de Mendes dévoilé

« C'est que Jorge Mendes a un plan : non seulement il va placer Yoro à United mais en plus, il va envoyer Ugarte à MU car les Red Devils lui en doivent une et Joao Neves à Paris, comme ça il se reconcilie avec tout le monde, tout en touchant trois commissions ! » a expliqué Molina sur sa chaîne Youtube.