Mercato : Un joueur du PSG interpellé pour son avenir au FC Nantes

Thibault Morlain

Adversaires ce samedi lors de Nantes-PSG, Pedro Chirivella et Carlos Soler sont amis depuis qu’ils se sont connus dans les équipes de jeunes de Valence. Les deux Espagnols ont longtemps évolué ensemble et s’ils ont ensuite pris des chemins différents, le joueur du FC Nantes ne dirait pas non pour retrouver son ami, aujourd'hui au PSG.

Tous les deux formés au FC Valence, Carlos Soler et Pedro Chirivella ont noué une très belle relation en se côtoyant au sein du club Che quand ils étaient jeunes. Des liens aujourd’hui toujours très forts, les deux joueurs se voyant régulièrement en dehors des terrains. Mais ce samedi, lors de Nantes-PSG, Chirivella et Soler seront adversaires. Avant de se retrouver sous le maillot maillot une nouvelle fois ?

« Je signe tout de suite »

Après avoir joué plusieurs années ensemble à Valence, Pedro Chirivella se verrait bien évoluer avec Carlos Soler dans la même équipe. Le joueur du FC Nantes a ainsi confié pour France Bleu : « Se retrouver dans le même club ? Moi, je signe tout de suite. Si vous me proposez de rejouer avec lui, je n'hésiterais pas parce qu'en plus d'être amis, sur le terrain, on se comprenait aussi très bien. Notre connexion était vraiment belle sur le terrain ».

La réponse de Soler