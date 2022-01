Foot - Mercato

Mercato : Un intérêt pour Lucas Digne ? Steven Gerrard répond !

Publié le 11 janvier 2022 à 9h55 par B.L.

Sur le départ à Everton, Lucas digne serait dans le viseur d'Aston Villa. De son côté, Steven Gerrard a avoué à demi-mot que le Français était suivi par le club anglais.