Mercato : Un coup en or a été bouclé, le PSG peut les remercier

Comme Gianluigi Donnarumma avant lui, Milan Skriniar s’est lui aussi rendu au PSG en tant qu’agent libre lors de la dernière intersaison. D’ailleurs, le défenseur slovaque a reconnu s’être entretenu avec Donnarumma avant de prendre la décision de venir à Paris, mais pas seulement.

L’été dernier, le PSG a effectué ce qu’on appelle un mercato XXL. En parallèle des départs de Lionel Messi, de Marco Verratti, de Neymar ou encore de Sergio Ramos pour ne citer qu’eux, le Paris Saint-Germain a grandement remodelé son effectif en bouclant pas une, ni deux, mais douze recrues en incluant le retour de Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig.

Milan Skriniar a débarqué au PSG pour 0€

Parmi les multiples arrivées à signaler figure celle de Milan Skriniar, piste de longue date du PSG, qui a finalement déposé ses valises dans la capitale après sept saisons passées à l’Inter où il a pu se mesurer à Gianluigi Donnarumma lorsque ce dernier jouait au Milan AC et où il a pu évoluer aux côtés d’Achraf Hakimi. Deux joueurs qui ont rejoint le PSG à l’été 2021.

«Avant de venir à Paris, j’ai parlé à Gigio Donnarumma, mais aussi avec Hakimi»