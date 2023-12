Mercato : Un contrat XXL signé par Mbappé au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après son refus de prolonger durant l’été, Kylian Mbappé est maître de son destin pour la suite. À bientôt 25 ans, le capitaine de l’équipe de France est à un tournant de sa carrière et s’apprête à signer un contrat longue durée, à la différence de sa dernière prolongation en 2021. Avec le PSG ?

De nouveau en position de force pour son avenir après son refus de prolonger durant l’été, Kylian Mbappé aura encore l’embarras du choix dans les prochains mois. Le PSG souhaite évidemment conserver son joyau tandis que d’autres options devraient s’offrir à l’international français. Le Real Madrid apparaît notamment comme le favori en cas de départ de Kylian Mbappé, tandis que Liverpool et le Bayern Munich ont également été évoqués ces dernières semaines. Le temps joue en faveur de l’attaquant, qui s’apprête à prendre une décision déterminante pour la suite de sa carrière.



Une prolongation longue durée pour Mbappé ?

Kylian Mbappé fêtera en effet ses 25 ans le 20 décembre et n’a pas le droit à l’erreur pour espérer décrocher les objectifs qu’il s’est fixé, avec notamment la Ligue des champions et le Ballon d’Or. D’après L’Équipe , s’il décidait de renouveler son bail avec le PSG, la durée du contrat serait cette fois-ci plus longue que les deux années supplémentaires signées en mai 2021.

Le choix de Mbappé ne dépend pas de la Ligue des champions