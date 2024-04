Mercato : Tudor menace l’OM en direct !

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce à nouveau mouvementé pour l’Olympique de Marseille, avec une vieille connaissance qui pourrait bien venir dépouiller l’effectif de Pablo Longoria. Il s’agit d’Igor Tudor, parti en fin de saison dernière et qui aimerait beaucoup retrouver certains de ses anciens joueurs du côté de la Lazio.

Pas vraiment en excellents termes il y a seulement quelques mois, Igor Tudor et Matteo Guendouzi se sont retrouvés loin de l’OM. Le technicien croate a en effet signé en faveur de la Lazio, afin d’y remplacer un Maurizio Sarri très critiqué... et le moins que l’on puisse dire c’est que ce n’est pas une très bonne nouvelle pour les Marseillais !

Tudor aurait réclamé plusieurs joueurs de l’OM

Car la presse italienne assure qu’Igor Tudor aurait réclamé aux dirigeants de la Lazio la venue de plusieurs joueurs de l’OM. Il y aurait notamment Valentin Rongier, qui s’entendait très bien avec Guendouzi la saison dernière, mais également Chancel Mbemba, Jonathan Clauss ou encore Leonardo Balerdi.

« Cet été on va travailler pour compléter l'effectif avec les bons profils »