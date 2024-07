Mercato : Surprise, Laurent Blanc prépare un retour fracassant avec Benzema

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Licencié par l'OL en début de saison, Laurent Blanc est toujours sans club, mais il pourrait très prochainement revenir sur un banc de touche. Et pour cause, Al-Ittihad, qui cherche un entraîneur pour remplacer Marcelo Gallardo, s'intéresserait à Laurent Blanc qui retrouverait donc Karim Benzema après l'avoir eu sous ses ordres en équipe de France.

En début de saison, les résultats catastrophiques de l'OL avaient poussé la direction des Gones à se séparer de Laurent Blanc, arrivé quelques mois plus tôt. Le technicien français est d'ailleurs toujours libre de tout contrat depuis son départ de Lyon il y a un peu moins d'un an. Mais l'ancien entraîneur du PSG pourrait très prochainement faire son retour.

Blanc-Benzema, les retrouvailles ?

En effet, selon les informations de L'EQUIPE, Al-Ittihad aurait coché le nom de Laurent Blanc pour remplacer Marcelo Gallardo, démis de ses fonctions il y a quelques jours. Le média ajoute que le club saoudien pense à l'ancien coach de l'OL depuis plusieurs semaines, et il serait désormais la priorité depuis que la piste menant à Massimiliano Allegri a été abandonnée à cause de désaccord en interne. A Al-Ittihad, Laurent Blanc pourrait ainsi retrouver Karim Benzema qu'il avait eu sous ses ordres lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France entre 2010 et 2012.

Galtier et Renard, les autres options d'Al-Ittihad

Mais bien qu'il soit favori pour succéder à Marcelo Gallardo, Laurent Blanc a de la concurrence. En effet, L'EQUIPE ajoute qu'Al-Ittihad a également pensé à Christophe Galtier, avant que cette piste ne soit abandonnée. Entre président démissionnaire et une direction remaniée, le club saoudien semble clairement avoir l'intention de miser sur un coach français alors que le nom de Laurent Blanc prend de l'ampleur, celui d'Hervé Renard est également cité. Le sélectionneur de l'équipe de France féminine devrait quitter ses fonctions après les Jeux Olympiques. Mais ce serait bien l'ancien entraîneur du PSG qui tiendrait la corde.