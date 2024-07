Mercato : Galtier va retrouver Benzema en Arabie Saoudite !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la fin de son aventure au PSG, Christophe Galtier s’est relancé au Qatar, à Al-Duhail, qu’il a rejoint en octobre dernier. Mais le technicien français âgé de 57 ans pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite. En effet, sous l’impulsion de Karim Benzema, Al-Ittihad en aurait fait sa priorité pour succéder à Marcelo Gallardo.

Passé par l’OM en tant que joueur, puis l’ASSE et le PSG en tant qu’entraîneur, on en oublierait presque que Christophe Galtier a également été adjoint d’Alain Perrin à l’OL entre 2007 et 2008. Une période au cours de laquelle il a notamment côtoyé un certain Karim Benzema.

Galtier priorité d’Al-Ittihad

Deux hommes qui pourraient bientôt se retrouver. Après son départ du PSG l’année dernière, Christophe Galtier est devenu l’entraîneur d’Al-Duhail, au Qatar, qu’il a rejoint en octobre. D’après les informations du journal Le Parisien , le technicien français âgé de 57 ans serait la priorité d’Al-Ittihad, où évolue Karim Benzema.

Benzema veut un entraîneur francophone

Mardi, le club saoudien s’est séparé de Marcelo Gallardo et est donc à la recherche de son successeur. Un temps annoncé sur la piste de Stefano Pioli, Al-Ittihad aurait finalement jeté son dévolu sur Christophe Galtier. Ce qui serait sous l’impulsion de Karim Benzema, qui aurait demandé à son club de recruter un entraîneur francophone.