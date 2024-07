Mercato : Son transfert est annoncé, Antoine Griezmann s'éclate à Paris !

Thomas Bourseau

Le mercato estival bat son plein en cette fin de mois de juillet à l’instar des Jeux Olympiques de Paris 2024. Antoine Griezmann est concerné de près ou de loin par les deux points. Annoncé du côté du Los Angeles FC pour un transfert, la star de l’équipe de France se trouve à Paris où il s’affiche fièrement en premier supporter de la délégation française olympique.

Antoine Griezmann, du haut de ses 33 ans, pourrait bien faire ses adieux au football européen, le seul qu’il a connu depuis ses débuts à la Real Sociedad en 2009. Le champion du monde tricolore n’a également connu que le championnat espagnol avec l’Atletico de Madrid et le FC Barcelone. Contractuellement lié au club rojiblanco jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann disposerait d’une clause libératoire de 10M€ qui pourrait bien lui faire vivre son rêve américain plus tôt que prévu selon L’Équipe.

🚨 ALERTE MEDAILLE 🇫🇷 ! 🥇 LEON ! T'es ZINZIN ! pic.twitter.com/Jaby3EPkDv — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 28, 2024

Le rêve américain à Los Angeles pour Antoine Griezmann ?

Ces derniers temps, Antoine Griezmann n’a cessé d’évoquer son avenir en Major League Soccer (ou MLS). Ce fut notamment le cas en décembre 2023 pour AS. « L’Atlético sera presque à cent pour cent mon dernier club en Europe. C’est là que je veux être, là où je me vois le plus heureux. Au-delà de l’Europe, ce que j’aimerais plus tard, c’est la MLS (ligue américaine), je l’ai toujours reconnu ». L’Équipe a fait savoir la semaine dernière que le Los Angeles FC qui compte Hugo Lloris et Olivier Giroud en ses rangs, aurait entamé les premiers pourparlers avec l’entourage d’Antoine Griezmann. Afin de le convaincre, on lui promettrait le deuxième plus gros salaire de MLS dernière la star de l’Inter Miami : Lionel Messi.

Rugby, natation… Antoine Griezmann vit le rêve olympique à sa manière

Mais en attendant, c’est à Paris qu’Antoine Griezmann s’éclate. Présent au Stade de France samedi pour la médaille d’or de l’équipe de France de rugby à VII d’Antoine Dupont pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Griezmann était également à la Paris Défense Arena dimanche pour la médaille d’or de Léon Marchand sur le 400 m 4 nages. Pour les deux épreuves, Griezmann y est allé de sa photo sur son compte X. Le champion du monde tricolore est plus que jamais derrière la délégation française olympique quand bien même il n’ait pas été libéré par l’Atletico de Madrid pour épauler Thierry Henry et l’équipe masculine de football des JO.