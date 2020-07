Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Les premiers mots de Martin Terrier !

Publié le 6 juillet 2020 à 23h20 par La rédaction mis à jour le 6 juillet 2020 à 23h26

Alors qu’il vient d’être transféré à Rennes en provenance de Lyon, Martin Terrier s’est exprimé sur son choix.