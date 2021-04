Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Les confidences de Maurice sur le départ de Stéphan…

Publié le 16 avril 2021 à 22h20 par La rédaction

Homme fort du renouveau du Stade Rennais ces derniers temps, Julien Stéphan a dit stop au début du mois de mars. Une démission qui a eu le mérite de surprendre le directeur technique Florian Maurice.