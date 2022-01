Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : L'annonce claire de Florian Maurice

Publié le 16 janvier 2022 à 15h26 par A.M. mis à jour le 16 janvier 2022 à 15h27

Directeur sportif du Stade Rennais, Florian Maurice assure qu'il y a peu de chance que le club breton se montre actif cet hiver sur le mercato.