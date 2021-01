Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Départ imminent pour M’Baye Niang

Publié le 28 janvier 2021 à 21h25 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 21h26

En manque de temps de jeu cette saison, M’Baye Niang verrait son avenir ailleurs qu’au Stade Rennais. Plusieurs clubs s’intéresseraient au Sénégalais, qui pourrait prochainement faire son retour en Italie.