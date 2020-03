Foot - Mercato - Reims

Mercato : Reims revient sur le gros coup Rajkovic

Publié le 3 mars 2020 à 22h10 par T.M.

L’été dernier, Reims a réalisé un joli coup en recrutant Predrag Rajkovic. Un coup sur lequel est revenu le directeur général.

Aujourd’hui, Predrag Rajkovic s’impose comme l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Un joli coup donc réalisé par Reims. Pour Footmercato, Mathieu Lacour, directeur général du club, est revenu sur l’arrivée de Rajkovic, avouant : « Dans son choix stratégique de carrière, il souhaitait un club étape comme le Stade de Reims. Il avait énormément de sollicitations, car il a réalisé de grosses performances malgré le niveau de son championnat. Il a souhaité un club dans lequel il pouvait jouer et franchir des étapes dans l’un des cinq plus grands championnats avec l’envie d’aller ensuite dans un top club par la grande porte et pour jouer ».