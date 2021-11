Foot - Mercato

Mercato : Reconversion, Coupe du monde… Deschamps vide son sac pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2021 à 21h20 par La rédaction

Alors que son contrat arrivera à son terme une fois que la Coupe du monde au Qatar se sera déroulée à la fin de l’année civile 2022, Didier Deschamps a fait un gros point sur son avenir à la tête de l’Équipe de France.