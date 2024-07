Mercato : Recalé, le PSG prépare une nouvelle offre exceptionnelle

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En coulisses, le PSG a enfin lancé les grandes manœuvres, alors que pour le moment seul Matvey Safonov s'est officiellement engagé avec le club parisien. Ainsi, la grande priorité de Luis Campos et Luis Enrique se nomme Joao Neves, le milieu de terrain de Benfica dont l'Euro a pris fin vendredi soir. Cependant, les Lisboètes n'ont pas l'intention de céder si facilement leur pépite.

Alors que l'Euro touche à sa fin, le mercato accélère en parallèle, notamment du côté du PSG. Et pour cause, pour le moment, seul Matvey Safonov s'est officiellement engagé avec le club parisien en provenance de Krasnodar, mais cela devrait rapidement bouger au milieu de terrain, un secteur prioritaire puisque Luis Enrique cherche toujours le joueur idéal pour épauler Vitinha et Warren Zaïre-Emery. D'autant plus que, comme révélé par le10sport.com, un départ de Manuel Ugarte n'est pas à exclure puisque Manchester United a dégainé une offre de 45M€ hors bonus pour l'Uruguayen. Luis Enrique va trancher.

EXCLU @le10sport : Grosse avancée de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte !▶️ Optimisme dans le board anglais pour boucler le dossier▶️Offre de 45 M€+bonus▶️Décision finale de Luis Enrique attendue...https://t.co/19QTj1GWBl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 8, 2024

Le PSG se fait recaler par Benfica pour Joao Neves...

En attendant, le PSG continue d'accélérer pour le transfert de Joao Neves, la grande priorité de Luis Campos. Ainsi, selon les informations de Record , l'intérêt du club parisien s'est même matérialisé par une offre concrète puisque Benfica aurait repoussé une première offre avoisinant les 70M€. Il faut dire que cette proposition est très éloignée des attentes du club lisboète, alors que la clause libératoire de Joao Neves est estimée à 120M€.

... et prépare une nouvelle offre à 80M€

Mais cela ne semble pas refroidir les ardeurs du PSG puisque selon les informations de Pedro Almeida, le PSG a déjà prévu de revoir son offre à la hausse et prépare désormais une proposition de 80M€, bonus compris. C'est donc bien la preuve que Joao Neves est la grande priorité du club parisien cet été. Et tout pourrait s'accélérer dans les prochains jours alors le Portugal est éliminé de l'Euro.