Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane s’active pour recruter une pépite de Ligue 1 !

Publié le 20 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Toujours en quête de renfort de talent pour le Real Madrid, Zinedine Zidane aurait fait superviser Eduardo Camavinga pendant le dernier match du Stade Rennais.

Alors qu’il fait partie des grandes révélations de la saison en Ligue 1 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans) ne manquerait pas de prétendants sur le marché des transferts : le PSG, le FC Barcelone, le Milan AC, la Juventus et le Real Madrid auraient ciblé le jeune milieu de terrain. Zidane Zidane, l’entraîneur du club merengue , serait l’un des prétendants les plus motivés pour Camavinga. Et il placerait sérieusement ses pions dans ce dossier…

Camavinga supervisé par le Real Madrid ?

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, Zidane aurait fait envoyé deux recruteurs du Real Madrid mercredi soir au Stade de la Licorne pour le match de Coupe de la Ligue entre Amiens et le Stade Rennais (1-0). L’objectif est clair : superviser Eduardo Camavinga, qui serait l’un des grands objectifs de Zidane pour les prochains mois.