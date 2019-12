Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia est passé à côté d’un gros coup à l’OM…

Publié le 20 décembre 2019 à 2h15 par G.d.S.S.

Lorsqu’il entraînait l’OM, Rudi Garcia aurait tenté d’attirer un champion du Monde dans ses rangs : Steven N’Zonzi. En vain…

Passé par le banc de l’OM entre octobre 2016 et juin 2019, Rudi Garcia a ensuite rebondi chez l’un des principaux rivaux du club phocéen : l’OL. Pourtant, depuis son arrivée, le technicien français doit faire face à certaines tuiles avec notamment des blessés importants, et il préparerait donc un mercato hivernal agité. Steven N’Zonzi serait sur sa short-list, et pour cause, Garcia le suivrait depuis déjà un bon moment…

N’Zonzi était pisté par l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe jeudi, Steven N’Zonzi était déjà désiré par Rudi Garcia lorsque ce dernier entraînait l’OM. Le milieu de terrain de l’équipe de France évoluait à l’époque au FC Séville, et il n’avait pas encore rejoint l’AS Rome (NDLR : Il est aujourd’hui prêté par le club romain à Galatasaray). Mais Garcia n’a pas réussi à l’attirer à l’OM.