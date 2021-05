Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà tout prévu pour cet international italien !

Publié le 4 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid arrive en fin de cycle avec certains joueurs (Modric, Ramos etc...), Florentino Perez prospecte déjà en Europe pour leur succession. Au milieu de terrain, l'italien Nicolo Barella plairait au président du club de la Casa Blanca qui aurait un plan bien précis pour le faire signer.

Après plusieurs Ligue des Champions et plusieurs titres nationaux, le Real Madrid des Keylor Navas, Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos etc... arrive en fin de cycle. Certains comme le portier du PSG ont déjà quitté le Real Madrid depuis quelques saisons et d'autres voient leur avenir compromis au sein du club merengue. C'est le cas de Luka Modric notamment, qui vient de fêter ses 35 ans et à qui le Real cherche un remplaçant digne de ce nom.

Barella transféré au Real, puis prêté dans la foulée à l'Inter ?