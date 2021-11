Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une guerre ouverte à venir entre Florentino Pérez et Al-Khelaïfi ?

Publié le 12 novembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Certaines révélations de médias espagnols amènent à penser que les événements vont conduire à une lutte frontale générale entre le PSG et le Real sur le prochain mercato estival. Analyse.

Selon les informations de l’émission Radioestadio Noche diffusée sur la radio Onda Cero , le Real Madrid ne projetterait qu’un seul transfert l’été prochain, celui d’Erling Haaland, le reste du recrutement étant constitué de joueurs libres, comme Rudiger, Pogba et Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ?

Le plan du Real est rigoureusement le même que celui du PSG…

Ce plan apparaît tout à fait cohérent, car il est le seul permettant au Real de finaliser l’arrivée du duo Haaland-Mbappe. Cependant, il présente un point faible : il place le club merengue dans une position d’affrontement direct avec le PSG. Car au sein du club de la capitale, on a exactement le même plan : à savoir recruter en priorité des joueurs libres comme Rudiger et Pogba (ou Kessié), pour être en mesure de financer en parallèle le transfert d’Erling Haaland. On s’oriente donc vers une lutte sans merci l’été prochain entre le Real Madrid et le PSG.