Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Zidane est poussée vers la sortie !

Publié le 15 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Déjà passé proche d’un départ du Real Madrid ces derniers mois, Gareth Bale n’entrerait plus dans les plans de Florentino Pérez qui envisagerait déjà sa vente lors du prochain mercato.

« Il aime le Real Madrid, quoi qu'on dise de lui. On écrit beaucoup de bêtises sur Gareth (…) Oui, il aime Madrid, la ville et la vie qu’il y mène », confiait l’agent de Gareth Bale en février dernier, laissant donc clairement entendre que l’ailier gallois n’envisageait en aucun cas de quitter le Real Madrid dans un avenir proche. Pourtant, alors que son histoire avec le club merengue est faite de hauts et de bas depuis plusieurs années, Bale pourrait finalement être poussé vers la sortie par le Real Madrid en fin de saison.

Pérez aurait déjà prévu de vendre Bale

Comme l’a révélé El Desmarque samedi, la direction du Real Madrid voudrait plus que jamais se débarrasser de Gareth Bale et envisagerait de mettre l’ailier gallois sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival. Néanmoins, avec l’imposant salaire que perçoit Bale au sein du Real Madrid, il pourrait être compliqué de le refourguer…