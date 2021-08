Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une recrue estivale est déjà sous pression !

Publié le 16 août 2021 à 3h15 par A.M.

Avec les départs de Raphaël Varane et de Sergio Ramos, David Alaba, arrivé au Real Madrid cet été, est déjà très attendu.

Cet été, le Real Madrid a vécu une petite révolution. En effet, le club merengue a laissé filer Sergio Ramos qui s'est engagé libre avec le PSG tandis que Raphaël Varane a été transféré à Manchester United. Par conséquent, le nouveau patron de la défense madrilène se nomme David Alaba, qui a débarqué en provenance du Bayern Munich. Et Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, attend déjà beaucoup de l'international autrichien.

«Il est fondamental dans un club comme le Real Madrid»