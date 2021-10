Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse offre en préparation pour cette star d'Ancelotti ?

Publié le 30 octobre 2021 à 23h30 par D.M.

Newcastle voudrait s'attacher les services de Toni Kroos et pourrait transmettre une offre de 30M€ au Real Madrid lors du prochain mercato hivernal.

Présent au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos est vite parvenu à faire l’unanimité au sein de la Casa Blanca et à s’imposer au milieu de terrain. Aux côtés de Luka Modric et de Casemiro, l’international allemand réalise des prestations solides depuis maintenant de nombreuses saisons et a réussi à convaincre très rapidement Carlo Ancelotti. Mais de nombreuses équipes européennes rêvent d’avoir un joueur comme Toni Kroos dans leur effectif à l’instar de Newcastle, racheté récemment par le PIF, puissant fonds d’investissement saoudien.

Une offre de Newcastle pour Toni Kroos ?