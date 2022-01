Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre d’Ancelotti interpelle Pérez pour son avenir !

Publié le 11 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Entrant dans les 18 derniers mois de son contrat au Real Madrid, Toni Kroos a fait savoir qu’il comptait raccrocher les crampons à la Casa Blanca alors qu’il vient de souffler sa 32ème bougie.

Ayant été blessé pendant une partie de la saison depuis le début de l’exercice, Toni Kroos est rapidement redevenu indiscutable au sein du milieu de terrain mis en place par Carlo Ancelotti au Real Madrid. Du haut de ses 32 ans, qu’il vient de fêter le 4 janvier, la plaque tournante de l’entrejeu du Real Madrid se verrait bien poursuivre encore un moment au Real Madrid alors que son contrat arrivera à expiration en juin 2023 à la Casa Blanca . C’est du moins le message que Kroos a tenu à faire passer ces dernières heures.

« J'ai clairement fait savoir que je voulais terminer ma carrière ici et c'est ce qui va se passer »