Mercato - Real Madrid : Theo Hernandez raconte les coulisses de son départ !

Publié le 14 mars 2021 à 1h00 par A.D.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane, Theo Hernandez a été transféré au Milan AC à l'été 2019. Epanoui chez les Rossoneri, le latéral gauche de 23 ans est revenu sur les dessous de son départ du Real Madrid.

Barré par la concurrence de Marcelo et de Ferland Mendy, Theo Hernandez a décidé de quitter le Real Madrid à l'été 2019. Pour emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression, le latéral gauche français a posé ses valises au Milan AC. Un choix plus que payant, puisque Theo Hernandez est comme un poisson dans l'eau chez les Rossoneri . Alors qu'il va bientôt achever sa deuxième saison à Milan, la natif de Marseille est revenu sur son départ du Real Madrid et a raconté comment Paolo Maldini l'avait convaincu de le rejoindre.

«Maldini a pris le temps d'un café pour me convaincre»