Foot - Mercato - Real Madrid

Perez contrarié par une offre à 110M€ ?

Publié le 19 septembre 2022 à 01h45 par La rédaction

Après le départ de Casemiro en dernière minute pour rejoindre Manchester United, le Real Madrid s’est mis en quête d’un remplaçant. Si aucune recrue n’a été faite cet été pour le remplacer, cela pourrait être le cas dans quelques semaines, et le président madrilène Florentino Pérez aurait identifié Jude Bellingham comme cible prioritaire. Mais il pourrait bien être en danger dans le dossier de ce crack

Florentino Pérez a déjà un plan en tête pour le milieu de terrain du Real Madrid. Après avoir perdu Casemiro cet été, Carlo Ancelotti a fait le choix de ne pas recruter à ce poste là. Après l’arrivée d’Aurélien Tchouaméni, le coach madrilène a estimé que ce secteur de jeu était déjà assez fourni. Cependant, Florentino Pérez aurait identifié un certain Jude Bellingham comme cible prioritaire. Et un danger semble bel et bien se confirmer.

Chelsea prêt à dégainer pour Jude Bellingham ?

Ainsi, comme révélé par The Sun , le Real Madrid suivrait bel et bien Jude Bellingham depuis un certain temps. Cependant, l’international anglais serait également pisté par Chelsea, qui serait d’ores et déjà prêt à dégainer une offre de 110M€ pour s’adjuger ses services. La concurrence s’annonce donc rude pour le Real Madrid, d’autant que Chelsea n’est pas le seul dans ce dossier

Liverpool aussi sur Jude Bellingham