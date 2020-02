Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Paul Pogba a déjà acté son départ

Publié le 11 février 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que le feuilleton Paul Pogba serait encore loin d’être terminé, le Français aurait déjà acté son départ de Manchester United.

Durant le dernier mercato estival, Paul Pogba souhaitait quitter Manchester United pour s’installer au Real Madrid. Finalement, le Français a été retenu par les Red Devils. Malgré cette mauvaise nouvelle, Pogba n’aurait pas fait une croix sur ses envies de départ. Le milieu de terrain l’aurait d’ailleurs clairement annoncé à sa direction.

Pogba a annoncé son départ !

Lors du prochain mercato estival, l’avenir de Paul Pogba devrait encore être au coeur d’un feuilleton. Et alors que sa destination reste encore à déterminée, le Français aurait déjà acté son départ. En effet, selon Manchester Evening News, Pogba aurait annoncé à sa direction son envie de rejoindre un autre club à l’intersaison. Et alors que le Français n’aura plus qu’un an de contrat cet été, une vente devient inévitable pour Manchester United afin de ne pas perdre d’argent.